Глава МАГАТЭ Гросси заявил об участии в выборах на пост генсека ООН в 2026 году

В гонке за пост генерального секретаря ООН в 2026 году будет участвовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Своими планами он поделился на полях «Мировой атомной недели», сообщило РИА «Новости».

«Да, собираюсь», — ответил Гросси на вопрос журналистов.

Глава МАГАТЭ добавил, что рассчитывает на всеобщую поддержку. По словам Гросси, избраться на пост ему поможет опыт работы в качестве главы МАГАТЭ.

Также он будет стремиться вести диалог со всеми в качестве посредника.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет возражать против назначения Гросси на должность генсека ООН.

Он напомнил, что глава МАГАТЭ никогда не подставлял россиян.

Мандат Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года. После этого Совет Безопасности ООН обязан предложить нового кандидата, который займет должность 1 января 2027 года.