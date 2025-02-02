Главу Гагаузии задержали на допосмотр в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул без объяснения причин задержали в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр. Об этом сообщил телеканал «Первый в Молдове» .

«Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр без объяснения причин», — уточнил канал.

Через 30 минут поступило сообщение, что сотрудники воздушной гавани завершили досмотр и главу Гагаузии пропустили в страну. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Башкана.

Гуцул возглавляет Гагаузию с 2023 года. Политик выступает за укрепление связей с Россией и критикует действующие власти Молдавии за тяжелую экономическую ситуацию в стране.

В настоящее время молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, обвиняя ее якобы в причастности к незаконному финансированию партии «Шор» весной 2024 года. Глава автономии уже назвала это политическим преследованием.

Прошлой осенью Гуцул заявила, что глава Молдавии Майя Санду может отомстить Гагаузии за малое количество голосов на президентских выборах.