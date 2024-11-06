Политик Гуцул: президент Молдавии Санду может отомстить Гагаузии за малое количество голосов

Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что ожидает сильного давления на регион от избранного на второй срок президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению политика, лидер республики может отомстить автономии за малое количество голосов на президентских выборах.

«Уже идут призывы от сторонников Санду ликвидировать Гагаузскую автономию, наказать, лишить финансирования — хотя все наши налоги уходят в государственный бюджет», — отметила Гуцул.

Она также рассказала, что власти Молдавии и раньше задумывались серьезно сократить финансирование Гагаузии. В результате были закрыты многие социальные проекты.