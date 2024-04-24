Обыски оппозиционеров в аэропорту Кишинева назвали издевательством | 360°

Мир 24 апреля 2024, 13:34 Обыски оппозиционеров в аэропорту Кишинева назвали издевательством Депутат Молдавии Уланов: обыску в аэропорту Кишинева подвергли 140 человек РИА «Новости»

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Около 140 участников оппозиционного съезда в Москве подвергли обыску в аэропорту Кишинева. Силовики отобрали у людей личное имущество, которое посчитали угрозой национальной безопасности. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил депутат парламента Молдавии Денис Уланов.

Он подчеркнул, что срок задержания некоторых оппозиционеров составил пять часов. При этом из здания аэропорта люди выходили без личных вещей.

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«Думаю, все видели эти видеосъемки, каким образом происходили издевательства над людьми. У них забирали личное имущество, телефоны, у них забирали все, что можно было найти», — заявил Уланов.

Депутат добавил, что унизительной процедуре обыска подвергли порядка 140 человек, часть из которых увели для бесед в жестком формате.

Исполняющий обязанности прокурора по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртунэ заявил, что обыски в аэропорту Кишинева и домах оппозиционеров связаны со ввозом в Молдавию крупной суммы денег без декларации.

Он подчеркнул, что в ходе проверки таможенники и полицейские изъяли более тысячи долларов и трех тысяч евро, а также 128 мобильных телефонов.

Молдавские силовики провели обыски у участников нового политического объединения «Победа», организованного заочно арестованным в республике предпринимателем Иланом Шором. Глава Гагаузии Евгения Гуцул пояснила, что объединенный оппозиционный блок намерен выставить единого кандидата на осенних выборах президента республики.