Цены на электричество в Евросоюзе слишком высокие и нестабильные Об этом в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она объяснила завышенную стоимость на энергию зависимостью Европы от углеродного топлива и недостаточно развитой трансграничной энергетической инфраструктурой.

В качестве примера она сравнила стоимость генерации: порядка 100 евро за мегаватт-час на газе, 50-60 евро — на атомной энергии, около 34 евро — на солнечной. Фон дер Ляйен уточнила, что объединению следует развивать возобновляемые источники.

По ее словам, ЕК планирует поддержать создание общеевропейских «энергетических магистралей», с помощью которых можно будет перераспределить излишки энергии между государствами Евросоюза.

Ранее глава дипломатии объединения Кая Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором.

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов отметил, что это заявление продемонстрировало глубокие разногласия внутри ЕС.