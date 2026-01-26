Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с ИА НСН дал комментарий по поводу конфликта между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Конфликт иллюстрирует глубокие разногласия внутри самого Евросоюза и подчеркивает потерю единства и самостоятельности в принятии решений.

По словам Долгова, Каллас и фон дер Ляйен не обладают реальной властью для формулирования общих направлений политики Евросоюза. Их действия полностью зависят от директив ведущих государств-членов ЕС, таких как Германия и Франция. Обе фигуры олицетворяют собой провал европейской интеграции и зависимость от политики США.

Долгов считает, что ситуация внутри ЕС достигла критической точки, когда мелкие внутриполитические интриги и личные амбиции ставят под угрозу целостность и сплоченность Евросоюза. Поскольку внутренняя борьба между различными фракциями становится очевидной, вера в способность Евросоюза представлять единую позицию резко упала.