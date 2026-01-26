Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором. Об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник изданию Politico.
По его словам, отношения между двумя политиками сейчас крайне напряженные. Он заявил, что глава дипломатии ЕС «в частном порядке жалуется, что она (фон дер Ляйен — прим. ред.) является диктатором, но она (Каллас — прим. ред.) мало или ничего не может с этим поделать».
Издание отметило, что у фон дер Ляйен были плохие отношения и с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Однако с Каллас они оказались еще хуже. Politico подчеркивает, что ее положение усложняет происхождение — политик, как известно, родом из небольшой Эстонии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не станут вести переговоры с главой дипломатической службы ЕС. По его словам, нужно ждать, когда Каллас уйдет с этого поста.