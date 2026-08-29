Главным гостем Восточного экономического форума станет президент Индонезии

Президент Индонезии Прабово Субианто приедет во Владивосток на XI Восточный экономический форум и станет его главным гостем. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, чьи слова привел РБК .

Организаторы ожидают более пяти тысяч участников примерно из 70 стран. Масштабные делегации должны прибыть из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и других государств — членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

«Подчеркну, что на этот раз президент Индонезии господин Субианто — главный гость XI Восточного экономического форума», — заявил Ушаков.

Главным событием станет пленарное заседание форума, которое состоится 3 сентября. До него президент России Владимир Путин планировал провести переговоры за деловым завтраком с индонезийским коллегой.