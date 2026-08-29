Главным гостем Восточного экономического форума станет президент Индонезии
Президент Индонезии Прабово Субианто приедет во Владивосток на XI Восточный экономический форум и станет его главным гостем. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, чьи слова привел РБК.
Организаторы ожидают более пяти тысяч участников примерно из 70 стран. Масштабные делегации должны прибыть из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и других государств — членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.
«Подчеркну, что на этот раз президент Индонезии господин Субианто — главный гость XI Восточного экономического форума», — заявил Ушаков.
Главным событием станет пленарное заседание форума, которое состоится 3 сентября. До него президент России Владимир Путин планировал провести переговоры за деловым завтраком с индонезийским коллегой.