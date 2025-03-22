Главный соперник Эрдогана ответил на обвинения о связях с террористами

Мэр Стамбула отверг связи с терроризмом и обвинил власти в давлении

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг все обвинения в связях с террористами и назвал свое задержание политическим актом. Он подчеркнул, что не имеет отношения к РПК и осудил действия властей, сообщил телеканал A Haber .

Экрема Имамоглу допрашивают уже второй день. В субботу, 22 марта, следователи провели с ним пять часов. В суд политика доставят в ближайшие дни.

Турецкие власти считают, что стамбульский градоначальник назначил на некоторые посты в своем муниципалитете связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) лиц. Эта структура в Турции признана террористической.

Имамоглу такие предположения отверг. Он также резко высказался о методах своего задержания. По его мнению, ситуация подрывает демократические принципы Турции. Ранее чиновник отверг и обвинения в коррупции.

Имамоглу задержали 19 марта — притом, что уже 23-го его планировали выдвинуть кандидатом на грядущих президентских выборах. Мэр Стамбула считался одним из главных соперников Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сразу после задержания чиновника в Стамбуле, а затем и в других крупных городах Турции, начались массовые протесты. Они не стихают третий день подряд. В поддержку Имамоглу выступили оппозиционеры.