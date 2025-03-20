Протесты по всей Турции. Оппозиционеры выступили широким фронтом в поддержку главного оппонента Эрдогана

Турецкая оппозиция намерена провести массовые акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Митинги запланированы в 14 крупных городах и 21 провинции, сообщил телеканал Sözçü TV .

Организатором протестов выступила Народно-республиканская партия (СНР) — ведущая оппозиционная сила страны. По данным телеканала, партии важно продемонстрировать общественную поддержку Имамоглу, которого ранее задержали по обвинению в коррупции.

Ранее турецкая пресса предположила, что мэра Стамбула могут официально арестовать 23 марта, в день проведения оппозицией праймериз. На этом мероприятии планируется определить кандидата от СНР на возможных досрочных выборах президента Турции. Имамоглу был одним из главных соперников действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Задержали Имамоглу 19 марта. Всего турецкая прокуратура выдала ордера на арест более 100 человек, в том числе высокопоставленных сотрудников администрации Стамбула. Экрему Имамоглу инкриминируют, в числе прочего, связи с террористическими организациями, за день до задержания университет отозвал его диплом — также по запросу прокуратуры.

Стамбул сразу же охватили протесты. На улицы вышли десятки тысяч человек. Национальная валюта страны рухнула.

НСР могла выдвинуть Имамоглу кандидатом на президентские выборы уже 23 марта. Сами выборы намечались на 2028 год, однако политические обозреватели не исключали досрочного их проведения.