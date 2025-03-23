Главный оппонент Эрдогана оказался в тюрьме Силиври

Мэра Стамбула и главного оппонента президента Турции Экрема Имамоглу доставили в тюрьму в городе Силиври. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Политика арестовали по подозрению в коррупции. Сам задержанный назвал происходящее «внесудебной казнью» и призвал устроить в стране акции протеста. Также он попросил сторонников не унывать и не терять надежды на лучшее будущее.

Имамоглу обвинили по двум уголовным делам: коррупционном и террористическом. По версии следствия, он содействовал вооруженной террористической организации, создал преступную группу, фальсифицировал результаты тендеров и получал взятки.

Митинги в Турции продолжаются уже четыре дня, протестующие требуют отставки президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Чтобы поддержать оказавшегося в опале мэра, Народно-республиканская партия запустила «голосование солидарности».

Для разгона митингов в Анкаре полиция использовала водометы и перцовые спреи. В центре города также фиксировались проблемы с интернетом и доступом в соцсети.