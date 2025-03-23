Суд арестовал мэра Стамбула Имамоглу

Уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу, и вскоре его доставят в тюрьму. Об этом сообщил телеканал A haber .

В отношении Имамоглу выдвинуты обвинения по двум делам. Одно из них связано с коррупцией в городской администрации, другое — с содействием террористической деятельности.

Имамоглу был задержан в рамках дела о коррупции. В ходатайстве обвинения указаны следующие пункты: «содействие вооруженной террористической организации», «создание преступной организации», «фальсификация результатов тендеров», «получение взяток».

Ранее Имамоглу заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Он дал показания. Процесс длился пять часов.

Задержание мэра Стамбула привело к массовым протестам. Власти приняли меры для обеспечения безопасности на центральных улицах и запретили проведение митингов и демонстраций в городе до воскресенья.