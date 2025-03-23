Полиция применила водометы и перцовые спреи против участников акции в Анкаре

В центре Анкары полиция заблокировала улицы из-за наплыва митингующих в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители применили водометы и перцовые спреи, сообщило РИА «Новости» .

Турецкая полиция заблокировала центральные улицы столицы в районе Кызылай, бульвара Ататюрка. По сообщению агентства, некоторые из протестующих падают на асфальт после применения полицией водометов и перцовых спреев. В районе наблюдаются перебои с интернетом и доступом в соцсети.

Ранее стало известно, что толпа протестующих снесла металлические барьеры и вступила в стычки с полицией, нескольких участников акции задержали.

Протесты в Турции начались в среду после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Политика считают главным соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и его арест назвали политическим актом устранения конкурента.