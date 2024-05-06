Главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином раскрыли в Совфеде | 360°

Мир 06 мая 2024, 07:20 Главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином раскрыли в Совфеде Пушков: Макрон на встрече с Си Цзиньпином намерен показать Францию сверхдержавой РИА «Новости»

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Французский президент Эммануэль Макрон во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином попытается подняться на уровень с главами держав «большого треугольника» в лице США, Китая и России. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Макрон встречается с Си в Париже. Его основная амбиция — встать на уровень с главами государства „большого треугольника“ в лице США, Китая и России. При этом у Франции нет достаточной степени суверенитета и необходимого потенциала, которые позволили бы ей проводить в рамках западного альянса автономную политику», — написал он.

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Политик отметил, что наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле суверенитет Франции оказался принесен в жертву интересам НАТО и Евросоюза. Поэтому заявления Макрона о стремлении Европы к стратегической автономии уже мало кто верит.

«Отдавая лидерство другим, нельзя претендовать на лидерство. Макрону не выскочить из этого противоречия», — заключил Пушков.

В воскресенье Си Цзиньпин прибыл во Францию, где проведет рабочие переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.