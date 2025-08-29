Главе МВД Сербии направили по почте конверт с тремя патронами

В отделении почты в Пожареваце нашли конверт с тремя патронами, адресованный министру внутренних дел Сербии Ивице Дачичу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Полицейские уже установили, кто отправил письмо, и выясняют другие обстоятельства происшествия.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад хочет убрать с должности президента Александра Вучича и поставить вместо него человека, который полностью подчинялся бы воле Европейского союза.

Сам Дачич заявлял, что во время беспорядков в Сербии, прошедших 16 августа, пострадали шестеро полицейских. Правоохранители задержали 56 нарушителей общественного порядка.