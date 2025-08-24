На Западе захотели заменить президента Сербии Александра Вучича. Вместо него могут поставить слабого и подконтрольного Евросоюзу политика, сообщил РИА «Новости» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу», — сказал дипломат.

По его словам, во многих странах ЕС главенствуют формально независимые политики, но на деле они выполняют волю Брюсселя. Нередко к власти приводят руководителей, которых мало кто знает даже население страны.

Ранее политолог Леонид Савин заявил, что в Сербии наблюдается обострение политической обстановки, провоцируемое Западом.