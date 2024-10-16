Глава Всемирного банка оценил нанесенный Палестине ущерб в ходе боевых действий

Ущерб, который получила Палестина во время боевых действий, составляет около 14-20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга в интервью агентству Reuters .

«Экономический ущерб от этой войны во многом зависит от того, как сильно она распространится. Если она не распространится, то, скорее всего, нанесет меньший ущерб мировой экономической системе», — сказал он.

Банга напомнил, что Газа и Палестина вносят сравнительно малый вклад в мировую экономику. При этом если конфликт еще больше распространится в регионе, то это будет совершенно иной проблемой, заметил он. Если эскалация приведет к более масштабному конфликту, военные действия будут проходить в тех местах, которые «вносят больший вклад в мировую экономику», добавил Банга.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить убийства палестинцев американским оружием. Он напомнил, что ситуация обернулась «беспрецедентной гуманитарной катастрофой».