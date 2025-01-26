Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы про выборы

Президент Литвы Гитанас Науседа может делать любые заявления, поскольку не имеет отношения к Белоруссии. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко.

«А какое он отношение имеет к Беларуси? Он что, президент Беларуси? Или он что, президент Всемирной Ассоциации Объединения стран или еще что-то? Ну, заявил и заявил, пусть заявляет и весь вопрос», — сказал Карпенко.

Ранее в социальных сетях Науседа отметил, что президентские выборы, проходящие в Белоруссии, «нельзя назвать выборами». Александр Лукашенко заявил, что ему все равно, признает или нет Запад выборы президента Белоруссии.

По состоянию на 18:00 явка на выборах президента Белоруссии составила 81,5%. Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. За пост президента республики борются пять кандидатов.