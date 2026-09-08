Глава Россотрудничества подписал соглашение об открытии 11 Русских домов

Глава Россотрудничества Игорь Чайка подписал соглашение об открытии 11 Русских домов. Восемь из них расположены в Африке, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Русские дома начнут работать на Мадагаскаре, в Кении, Армении, Демократической Республике Конго, Мали, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Сьерра-Леоне, а также в Таиланде и Того. Соглашение подписали в Общественной палате России.

«Мы делаем достаточно большой шаг — подписываем соглашение об открытии еще 11 партнерских Русских домов. Фактически сегодня мы увеличиваем нашу сеть наполовину», — подчеркнул Чайка.

Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, как Россия ответит на закрытие Русского дома в Берлине. В ответ на решение властей Германии закроют отделения Института Гете в нашей стране.