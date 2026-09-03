Лавров рассказал, как Россия ответит на закрытие Русского дома в Берлине

Отделения Института Гете в России закроют в ответ на решение властей Германии закрыть Русский дом в Берлине. Об этом на сессии ВЭФ заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова передал ТАСС .

Лавров напомнил, что в России работают отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, и все они будут закрыты.

«Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы не будем себя уважать. Они сознательно шли на шаг — они не могли этого не понимать, — который означает окончание их культурного присутствия в России, которое оставалось, несмотря на все украинские перипетии в наших отношениях с Западом», — подчеркнул Лавров.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Берлин своими действиями уничтожает все хорошее, что когда-либо было между двумя странами. Правительство ФРГ бездоказательно обвинило России в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, объявило о закрытии Русского дома в Берлине и генконсульства РФ в Бонне.