МИД ФРГ выразил сожаление из-за закрытия в России Института Гете

Закрытие в России Института Гете вызвало сожаление в МИД ФРГ, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль. Об этом сообщил ТАСС .

«Заявленная сейчас мера РФ вызывает глубокое сожаление, поскольку она еще больше вредит нашим отношениям», — отметил Вадефуль.

По его словам, между россиянами и немцами в принципе всегда были хорошие отношения, а институт нес функцию культурного моста.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит деятельность отделений Института Гете в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По словам главы МИД, это ответная мера на закрытие российского генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине.