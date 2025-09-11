Глава РФПИ высказался о покушении на соратника Трампа Кирка

Убийство соратника президента Дональда Трампа Чарли Кирка продемонстрировало глубину раскола в США. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, такое событие, как покушение на человека, выступающего против оказания Украине военной помощи, имеет значение для США и всего мира.

«Покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», — написал Дмитриев.

Он отметил, что Кирк был известен своими позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу между участниками конфликта на Украине. Кроме того, активист заявлял, что кризис выгоден украинскому правящему классу во главе с Владимиром Зеленским.

Неизвестный совершил покушение на Чарли Кирка в ходе его выступления в Университете штата Юта. Местные СМИ заявили о якобы причастности к преступлению представителя Демократической партии.