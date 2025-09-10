Трамп сообщил о смерти Чарли Кирка после покушения

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста и своего соратника Чарли Кирка после покушения. Об этом он написал в соцсети X.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал молодежь Соединенных Штатов Америки и не разделял ее взгляды лучше, чем Чарли», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома также выразил соболезнования семье погибшего политика. Смерть Кирка подтвердили и в официальном аккаунте шоу Чарли Кирка в соцсети X.

В основателя организации Turning Point стреляли, когда он выступал в университетском кампусе. Кирка ранили в шею. В больницу его доставили в критическом состоянии. Стрелка еще не задержали, один из свидетелей случившегося удивлялся, почему на мероприятии отсутствовали металлодетекторы.