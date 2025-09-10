Соратник Трампа Чарли Крик часто критиковал Зеленского

Союзник президента США Дональда Трампа телеведущий Чарли Кирк, в которого стреляли на митинге, активно выступал против украинского лидера Владимира Зеленского. В соцсетях он называл главу киевского режима капризным ребенком.

Активист резко высказывался о попытках Зеленского выпросить дополнительные поставки для Украины.

«В следующий раз прояви уважение. Ты — неблагодарный, капризный ребенок, ответственный за миллион смертей», — писал он.

Кирк также прославился благодаря дебатам с либеральными студентами. Ролики, в которых он спорит с ними, набрали десятки миллионов просмотров. Это сделало телеведущего известным на всю страну.