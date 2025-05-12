Глава РФПИ усомнился, что Макрон и Мерц прятали в поезде сахар

Глава РФПИ Дмитриев не поверил, что Макрон на видео прятал в пакетике сахар

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, прячущими пакетик с белым веществом. Свое мнение он выразил в соцсети X .

«Это сгенерированные нейросетью кадры или реальность? Если это реальность — мы смотрим на сахар или на что-то совсем другое?» — задался вопросом Дмитриев.

Глава РФПИ предположил, что если в пакетике был не сахарный песок, то это объясняет многое из того, что высказали за последнее время западные политики.

Кадры с Макроном и Мерцем из поезда идущего в Киев насторожили пользователей соцсетей. Они вступили в дискуссию, пытаясь понять, что спрятал в карман пиджака французский лидер при виде камер. В числе вариантов отметили и смятую бумажку, и пакетик с неизвестным веществом белого цвета.