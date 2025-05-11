Захарова обратила внимание на пакетик и ложечку в купе Макрона, Мерца и Стармера

Судьба Европы оказалась в руках зависимых временщиков. Так официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова оценила снятое журналистами видео из купе ехавших в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Страмера.

Особое внимание она обратила на то, что европейские политики перед приходом журналистов не успели убрать со стола пакетик и ложечку.

«Как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что разошедшиеся по Сети кадры стали невероятной демонстрацией смрадного шабаша.

Она призналась, что в 2022 году поинтересовалась у одного из послов западных стран, почему он продолжает поставлять оружие украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, которого давно уличали в наркотической зависимости. В ответ Захарова услышала, что для Евросоюза нормальное явление, если глава государства употребляет запрещенные вещества.

Кадры из купе европейских политиков уже разошлись по социальным сетям. Пользователи вступили в дискуссию, что же спрятал в карман пиджака президент Франции Эммануэль Макрон, увидев камеру: смятую бумажку или пакетик с неизвестным веществом белого цвета.