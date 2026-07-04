Глава РФПИ раскритиковал британскую прессу за нападки на Трампа

Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа в 250-летие США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания. Публикацию он оставил в социальной сети X .

Дмитриев показал скриншот материала The Telegraph про Трампа. Авторы утверждали, что президент США якобы очень сильно переживает из-за предстоящих промежуточных выборов.

«Почему пресса Британии постоянно атакует Трампа даже на 250-летнюю годовщину США?» — задался вопросом глава РФПИ.

США в 2026 году отмечают 250-летие с годовщины основания. Промежуточные всеобщие выборы в стране состоятся 3 ноября.

Трамп ранее публично порадовался отставке Кира Стармера с поста британского премьер-министра. По его словам, уход политика с поста «объединил всех». Дмитриев поддержал американского лидера и напомнил, что Стармер допустил массу промахов.