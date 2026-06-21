Дмитриев ответил на слова Трампа о Стармере, что его отставка объединила всех

Вероятная отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединила всех. Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он опубликовал скриншот со страницы президента США Дональда Трампа со словами о скорой отставке главы британского правительства.

«Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех», — прокомментировал слова американского лидера Дмитриев.

В следующем посте он репостнул свой недавний твит с предварительными итогами правления Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

«Его наследие останется воинственным, с энергетическими промахами, открытыми границами, бандами грумеров, преступностью мигрантов и отказом признать какую-либо из этих ошибок. Патриоты разоблачили провалы Стармера. Научится ли следующий лидер Великобритании, воспитанный глобалистами, на этом примере?» — задался вопросом Дмитриев.

Трамп в воскресенье, 21 июня, на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о скором уходе Стармера с поста британского премьера. Он подчеркнул, что глава правительства Соединенного Королевства потерпел крах в энергетике и вопросах миграции.

Главным и единственным конкурентом Стармера стал победивший на дополнительных выборах в палату общин мэр Манчестера Энди Бернхэм.