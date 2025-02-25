Минприроды оценило запасы редких металлов в России

Общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 миллионов тонн. Об этом сообщили ТАСС в министерстве природы.

Этих запасов, по оценкам министерства, должно хватить как на нынешние потребности, так и на долгосрочную перспективу.

К редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых и редкоземельные металлы из 15 видов минералов. Последние добываются всегда комплексно, а отдельные элементы выделяются уже при переработке руды.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество по разработке месторождений редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков впоследствии уточнил, что речь пока идет только о восстановлении диалога и ни до каких конкретных двусторонних соглашений дело не дошло.