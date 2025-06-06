Глава РФПИ оценил уверенность Маска в конфликте с Трампом

Кирилл Дмитриев оценил уверенность американского бизнесмена Илона Маска, которую он проявляет в конфликте с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций написал в соцсети X.

«Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — отметил он.

Дмитриев напомнил, что в 2024 году Маск поставил все свое состояние на поддержку Трампа, однако сегодня Tesla рухнула на 14% и бизнесмен уже потерял 30 миллиардов долларов чистого капитала.

Ранее стало известно, что Маск в отместку Трампу объявил о выводе космического корабля Dragon.Кроме того, предприниматель поддержал идею об импичменте президента Соединенных Штатов.

Публичный конфликт бывших соратников начался после того, как палата представителей поддержала законопроект о сокращении трат.