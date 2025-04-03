Глава РФПИ Дмитриев заявил, что диалог России и США поможет построить процветающий мир

Глава РФПИ Дмитриев: диалог между РФ и США важен вне зависимости от политики

Диалог между Россией и США важен вне зависимости от политики, потому что речь идет о создании процветающего мира. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Вне зависимости от политики диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — сказал он.

Ранее в соцсетях Дмитриев задал вопрос подписчикам о глобальных выгодах от диалога США и России — принесут ли пользу миру хорошие отношения между двумя этими странами.

Пост набрал почти 100 тысяч просмотров, проголосовали около пяти тысяч пользователей. Почти 70% человек согласились, что тесная связь Москвы и Вашингтона полезна для мира.

Ранее Дмитриев прибыл в Вашингтон для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На встрече должны поговорить об укреплении отношений и стремлении завершить конфликт.