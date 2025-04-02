Глава РФПИ вынес на голосование судьбу диалога России и США

На фоне сообщений о переговорах с представителем Трампа директор РФПИ Кирилл Дмитриев задал подписчикам вопрос о глобальных выгодах от диалога Москвы и Вашингтона. Опрос чиновник провел на своей странице в социальной сети X .

«Приносят ли хорошие отношения между США и Россией пользу миру?», — спросил Дмитриев у своей аудитории, прикрепив соответствующий опросник.

Пост директора РФПИ набрал более 92 тысяч просмотров. Проголосовали около 4880 человек. Из них 69% согласились с тезисом о том, что хорошие российско-американские отношения полезны миру. Против такого варианта высказались 30,9% респондентов.

«Да! Но сначала нам нужны равные условия! К сожалению, США и ЕС потеряли всякое доверие, в начале 2000-х Россия протянула руку, но была предана. США должны убраться из Евросоюза (и это я говорю из ЕС), Европа себя изжила», — добавил один из комментаторов.

Опрос в Х глава РФПИ опубликовал на фоне информации CNN о визите Дмитриева в Вашингтон для переговоров с представителем американской администрации Стивом Уиткоффом. Ожидается, что темой встречи станет укрепление сотрудничества на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Поездка, если она состоится, станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США с момента начала спецоперации.