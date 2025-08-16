Глава РФПИ Дмитриев оценил диалог между Россией и США

Диалог между Россией и США по итогам саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа можно назвать конструктивным. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Состоялся очень позитивный, конструктивный диалог. Безусловно, американская сторона хорошо принимала российскую сторону», — сказал он.

Дмитриев добавил, что, по словам президентов, многие вопросы удалось решить, еще ряд — только предстоит.

Ранее стало известно, что Трамп после встречи с Путиным провел длительный телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Детали их беседы не разглашались.

