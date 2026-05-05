Глава ПМР рассказал, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Приднестровье

Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в приднестровских городах в очном формате. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, его процитировало РИА «Новости» .

«Конечно, будут концертные программы, круглые столы на всевозможных площадках, возложение цветов и шествие „Бессмертного полка“. Все это предусмотрено не только в Тирасполе, но и в целом в Приднестровье», — заявил он.

Красносельский отметил, что 9 мая в Приднестровье почтят память ветеранов Великой Отечественной войны. Он объяснил, что в регионе их осталось очень мало — всего шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина — Зинаида Павловна Кройтор из Рыбницы. В этом году ей исполнилось 103 года. Остальным также около ста.

Приднестровье, где русские и украинцы составляют 60% населения, стремилось отделиться от Молдавии еще до распада СССР. Жители опасались, что на волне национализма республика войдет в состав Румынии. После неудачной попытки Кишинева решить вопрос силой в 1992 году регион стал де-факто неподвластной ему территорией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала акцию «Георгиевская ленточка» более чем в 30 странах. Дипломат отметила, что в недружественных государствах она пройдет на площадках российских посольств и русских домов.