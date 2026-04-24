Акция «Георгиевская ленточка» в 2026 году пройдет более чем в 30 странах мира, включая государства с недружественными режимами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«В 2026 году, несмотря на запреты, козни, травлю, все равно эта акция пройдет по более чем 30 государствам мира. Она будет и в Алжире, Уганде, Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ, государствах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказала дипломат.

В недружественных странах акцию проведут на площадках российских посольств и русских домов.

Несколько лет назад власти Берлина запретили демонстрировать символику Дня Победы, в том числе георгиевские ленточки и флаг России. Разрешили это делать только ветеранам Второй мировой войны и дипломатам.