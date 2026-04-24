Захарова анонсировала акцию «Георгиевская ленточка» более чем в 30 странах
Акция «Георгиевская ленточка» в 2026 году пройдет более чем в 30 странах мира, включая государства с недружественными режимами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В 2026 году, несмотря на запреты, козни, травлю, все равно эта акция пройдет по более чем 30 государствам мира. Она будет и в Алжире, Уганде, Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ, государствах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказала дипломат.
В недружественных странах акцию проведут на площадках российских посольств и русских домов.
Несколько лет назад власти Берлина запретили демонстрировать символику Дня Победы, в том числе георгиевские ленточки и флаг России. Разрешили это делать только ветеранам Второй мировой войны и дипломатам.