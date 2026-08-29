Глава Пентагона опроверг желание баллотироваться в президенты США

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ложными сообщения о намерении баллотироваться в президенты США в 2028 году. Об этом он написал в соцсети Х .

Поводом для комментария стали публикации журналистов NBC News, которые со ссылкой на близких к министру людей сообщили, что Хегсет рассматривал возможность участия в президентской гонке.

«Это стопроцентная ложь. Мы сообщили об этом NBC, но они просто врут, ссылаясь на анонимные источники», — написал глава военного ведомства.

Хегсет отметил, что его главной задачей остается успех работы Пентагона.

Ранее основными претендентами на роль преемника Дональда Трампа на выборах 2028 года называли вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.