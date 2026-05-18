Трамп начал подбирать себе замену. Почему так рано и кто уже вступил в борьбу?

Президент США Дональд Трамп сам начал разговоры о том, кто может стать следующим американским лидером, и даже провел на эту тему несколько опросов. Он предложил в качестве возможных кандидатов от Республиканской партии вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Зачем Трамп затрагивает эту тему за два года до президентских выборов и кто на самом деле может сменить его на посту, — в материале 360.ru.

«Бесценные члены команды»

По данным источников американского журнала Wired, 11 мая Дональд Трамп, ужиная с гостями в Розовом саду Белого дома, спросил их, кого бы они поддержали: Джея Ди Вэнса или Марко Рубио. И отметил, что «командой мечты» стала бы связка Вэнс—Рубио. Позже оказалось, что в последние недели Трамп провел несколько блиц-опросов на эту тему. Пока главным кандидатом остается Вэнс, который как раз озаботился усилением своей политической команды. На днях он официально назначил Клиффа Симса новым советником по нацбезопасности. У него репутация опытного и безжалостного политического бойца, обладающего тесными связями с верхушкой администрации. Раньше Симс занимал должности пресс-помощника Белого дома и директора по коммуникациям в офисе главы национальной разведки. Такой советник по национальной безопасности может ощутимо усилить команду вице-президента.

В то же время Марк Рубио недавно провел для журналистов брифинг по значимой внешнеполитической теме — конфликту с Ираном. Позже в соцсетях Белого дома выложили отрывок речи, в которой Рубио делился своим видением событий в США. После этого журналисты активно заговорили о том, что именно ему прочат президентское кресло Трамп и его окружение. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс назвала Вэнса и Рубио «бесценными членами президентской команды» и подчеркнула, что Трамп собрал «команду звезд», которые добились огромного успеха на своих постах чуть больше чем за год. Значит ли все это, что один из них станет американским лидером? Или в Белом доме просто хотят, чтобы все так думали?

Способ управлять повесткой

Трамп специально запустил волну разговоров на эту тему, но в голове, скорее всего, держит что-то совершенно другое, считает политолог Сергей Маркелов. «Трамп понимает, что до 2028 года много воды утечет. Выборы, довыборы, перевыборы, муниципальные штаты, губернаторы — столько мешанины будет еще во внутренней политике США, столько еще военных действий будет. И с Ираном пока все непонятно, и с Китаем, судя по всему, непонятно, и с Россией, и с Украиной…» — рассудил собеседник 360.ru. На данный же момент Вэнс и Рубио — самые очевидные кандидаты на пост президента, поэтому Дональд Трамп и решил начать обсуждение именно с них. Зачем вообще вести разговоры о возможном преемнике так рано? Вероятно, для Трампа это способ управлять повесткой.

Мы же понимаем политическую авантюрность Трампа. Он, безусловно, осознает, что разговоры [о его возможном преемнике] идут и что если он не будет подкидывать какие-то кости в топку информационных каналов, то это будут делать за него. Он себя считает Д’Артаньяном в информационных войнах и понимает: лучше ты будешь управлять процессом, чем процесс — тобой. <…> Сейчас просто кидается кость: жуйте вот этого, жуйте вот того, ищите недостатки. Это способ заполнить пустоту. Сергей Маркелов политолог, политический советник

Реальные решения в этом направлении будут лежать за рамками того, что обсуждается сейчас, уверен политолог. По его мнению, даже если Белый дом будет рассматривать тех же Вэнса или Рубио, то аргументы в пользу кандидата будут уже другими.

Кто еще может стать следующим президентом США?

Согласно американской конституции, для избрания на этот пост человек должен быть гражданином Соединенных Штатов по рождению, прожить там как минимум 14 лет и быть не моложе 35. Кандидаты выдвигаются в основном по результатам праймериз и кокусов (собраний сторонников или членов партии). Утверждение кандидатов от партий происходит на национальном партийном съезде. Пост президента можно занимать максимум на два срока. Поскольку Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 годы, предполагается, что текущий срок станет для него последним. Однако не исключено, что к 2028 году у его команды получится найти лазейку в законодательстве.

«Юристы, обслуживающие Трампа, работают сейчас над реальными вариантами того, как ему сделать два срока подряд, обнулив тот первый, который был через проигрыш», — убежден Маркелов. К следующим президентским выборам в Соединенных Штатах действующему лидеру будет уже 82 года, но непохоже, что он из тех, кого останавливает возраст. Собеседник 360.ru добавил, что возможного кандидата стоит также искать в «серой зоне» американской политики, среди корпоративных сторонников Трампа. Кроме того, за два года могут произойти рокировки на постах губернаторов штатов, и не исключено, что среди них возникнет сильный лидер. Наконец, всегда есть фактор «черта из табакерки»: через год может внезапно появиться кандидат, о котором пока никто и не подозревает. Если предположить, что в президентское кресло вернется кто-то от демократов, то пока можно рассуждать о кандидатурах губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома и проигравшей выборы в 2024 году Камалы Харрис. Однако и тут все может не раз поменяться. В общем, пока все только начинается.