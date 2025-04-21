Глава Пентагона делился планами об ударах по хуситам в чате с супругой

NYT: глава Пентагона выкладывал данные по ударам по Йемену в чат с женой

Глава Пентагона Пит Хегсет публиковал подробности о планируемых США ударов по Йемену в чат Signal, участниками которого были также члены его семьи и близкие люди из окружения. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переписки.

«Министр обороны США Пит Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах в Йемене в частном чате Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат», — подчеркнули журналисты.

По данным источников газеты, Хегсет создал чат «Оборона | Командное совещание» еще до того, как был назначен на пост министра обороны. В нем состояли его жена Дженнифер, не являющаяся сотрудником Пентагона, работающие в ведомстве брат, адвокат Тим Парлаторе и еще около 10 друзей.

В групповой переписке глава Пентагона писал график полетов истребителей F/A-18 Hornet, наносящих удары по позициям йеменских хуситов.

Это не первый скандал, развернувшийся вокруг Хегсета и его публикаций в мессенджере Signal. Ранее в правительственном чате, где обсуждали удары по хуситам, случайно оказался главред The Atlantic Джеффри Голдберг. Однако президент США Дональд Трамп выступил в защиту Хегсета, заявив, что он тут ни при чем.