Глава нацразведки США оставила пост ради мужа с редкой формой рака

Глава национальной разведки США Тулси Габбард решила уйти в отставку, чтобы поддержать мужа в борьбе с редкой формой рака костей. Об этом сообщил Fox News .

Габбард подтвердила, что покинет пост с 30 июня. После этого президент США Дональд Трамп назвал в соцсети Truth Social имя чиновника, который возьмет на себя ее служебные полномочия.

«Главный заместитель директора национальной разведки Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора национальной разведки», — написал Трамп.

Причиной ухода Габбард журналисты назвали тяжелую болезнь ее мужа. По информации обозревателей, он страдает от очень редкой формы рака костей.

Ранее министр Военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку и сразу оставил свою должность. На его место временно назначили Хунга Као.