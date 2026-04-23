Пентагон заявил об отставке министра ВМС США

Министр Военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку и незамедлительно покинул свою должность. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в соцсети X .

«От имени министра обороны и заместителя министра обороны мы выражаем благодарность министру Фелану за его службу министерству и Военно-морским силам Соединенных Штатов», — написал Парнелл.

Он добавил, что обязанности главы ВМС США временно перейдут к Хунгу Као.

Еще до начала военной операции США на Ближнем Востоке Джон Фелан привлекал к себе внимание громкими заявлениями о Гренландии. Тогда глава ВМС США говорил, что остров в лице президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выбрал бы сильную армию и подводный флот.