Вроде бы проснулись: в Совфеде оценили высказывания польских властей об Украине

Польша наконец-то проснулась и перестала закрывать глаза на проявления нацизма на Украине. Об этом заявил в телеграм-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, теперь поляки будут блокировать попытки Украины вступить в ЕС, если киевский режим не откажется от почитания бандеровцев. Поэтому Владимиру Зеленскому предстоит либо кардинально сменить риторику и политику, либо надеяться, что власти Евросоюза уговорят Польшу поступиться принципами.

«Хотя национал-предатели типа [Дональда] Туска уже сегодня готовы опять закрыть на все глаза, лишь бы протащить Украину в ЕС», — добавил Пушков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к польским властям, призвав определиться, кого они поддерживают — соотечественников или украинцев.