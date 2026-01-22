Трамп не смог уговорить Испанию увеличить расходы на оборону

Из-за давления со стороны США все страны НАТО пообещали увеличить расходы на оборону. Исключением стала только Испания, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский президент США Дональд Трамп.

«Я добился от практически всех союзников по НАТО обязательств увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП — от всех, кроме Испании», — подчеркнул он.

Глава государства предположил, что испанское руководство хочет получить помощь со стороны альянса бесплатно.

«Нам придется поговорить с Испанией», — добавил он.

Ранее Трамп на церемонии подписания устава Совета мира по Газе сообщил о намерении добиться глобального мира. Он уточнил, что достижение этой цели стало бы великим наследием для всех.

Американский лидер сформировал Совет мира 16 января. Структура стала самостоятельной международной организацией, задачи и статус которой потенциально могут пересекаться с мандатом ООН. Трамп назвал ее «самым престижным советом из когда-либо создававшихся».