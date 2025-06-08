В Бельгии подросток расправился с приехавшими с Украины матерью и сестрой

В Хаарсроде молодой человек убил свою мать и шестилетнюю сестру, переехавших с Украины. Об этом сообщила бельгийская газета HLN .

«Утром пятницы жители увидели, как 16-летнего (сына убитой женщины) уводит полиция. <…> Его допрашивали несколько часов», — уточнили авторы материала.

Прокуратура Левена сообщила, что молодой человек признался в поджоге и убийстве матери и сестры.

В субботу суд начал расследование двойного убийства, произошедшего после пожара в Хаарсроде. В доме обнаружили тела 46-летней женщины и ее дочери. Обе жертвы получили ножевые ранения.

На момент прибытия спасателей женщина была уже мертва. Девочку пытались реанимировать, но безуспешно. Сын погибшей в это время находился в школе.

Семья три года жила в Бельгии. Известно, что муж погибшей принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ и сейчас находится на передовой.

Ранее в Алабаме 14-летний подросток Мэйсон Сиск расстрелял всю семью, случайно узнав, что он не родной своей матери. Юноша жил с родителями, двумя братьями и сестрой. Незадолго до убийства выяснил, что биологическая мать скончалась, когда он был совсем маленьким.