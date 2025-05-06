Глава Минюста Франции заявил об отсутствии безопасных мест в стране

Во Франции из-за разгула насилия, вызванного наркоторговлей, больше не осталось безопасных мест. Об этом министр юстиции страны Жеральд Дарманен заявил интервью интернет-СМИ Legend.

По его словам, запрещенные вещества теперь можно найти даже в маленьком сельском населенном пункте. При том, что раньше наркотики реализовали лишь в крупных городах страны. Сейчас же это явление распространилось, «дало метастазы».

«Выходя на Елисейские поля, ты понимаешь, что можешь нарваться на воров или пострадать от движения толпы — воры сейчас где угодно», — подчеркнул он.

До этого в Париже правоохранители на первомайской демонстрации задержали восемь человек. Их заподозрили в хранении наркотиков, ношении оружия и участии в банде.

Ранее в Шотландии открылся первый центр, где наркозависимые люди могли употреблять тяжелые наркотики под присмотром специалистов. Таким образом местные власти надеются снизить заболеваемость опасными инфекциями, включая ВИЧ, а также улучшить жизнь наркоманов.