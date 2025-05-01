В Париже на первомайской демонстрации начались задержания. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Полицейские в полной экипировке следят за порядком на митинге, наготове у них дубинки и щиты. Иногда они останавливают прохожих и проверяют их.

Полиция Парижа сообщила о задержании восьми человек. Их подозревают в хранении наркотиков, участии в банде и ношении оружия. Кроме того, в городе появились радикалы.

В Париже проходит первомайское шествие. Участники маршируют по городу от площади Италии до площади Нации. В шествии также принимают участие представители движения «желтых жилетов».

Ранее в центре Парижа прошла демонстрация против участия Франции в конфликте на Украине и отправки западных войск на помощь киевскому режиму. Сотни граждан приняли участие в акции, организованной партией «Патриоты». На площади Пале-Рояль они выразили недовольство политикой президента Эммануэля Макрона.