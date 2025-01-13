Первый в Британии центр для употребления тяжелых наркотиков открылся в Шотландии

Sky News: в Шотландии открыли первый центр для употребления тяжелых наркотиков

В шотландском Глазго открыли первый в Великобритании центр, в котором наркозависимые смогут употреблять запрещенные вещества, в том числе героин, под присмотром специалистов. Об этом сообщил телеканал Sky News .

Центр будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00, при этом выдавать наркотики никому не станет — зависимым нужно будет приезжать туда со своими. Ежегодно шотландское правительство будет выделять на его работу 2,3 миллиона фунтов. Цель проекта — повысить уровень жизни наркоманов и снизить заболеваемость ВИЧ и другими опасными инфекциями, передающимися через кровь.

За 2023 год в Шотландии от наркотиков умерли 1172 человека, это один из самых высоких показателей в Европе.

По данным ВЦИОМ, 26% россиян считают, что наркоманов необходимо изолировать от общества, а 85% назвали зависимость серьезной проблемой.