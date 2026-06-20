Глава Минфина США сравнил Зеленского с мистером Бином под крэком

Глава Минфина США Скотт Бессент в частных разговорах сравнивал президента Украины Владимира Зеленского с мистером Бином под крэком, намекая на его комедийную карьеру и предполагаемую наркозависимость. Об этом сообщила британская газета The Guardian .

Автор статьи сослался на книгу журналистов New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона «Смена режима». Бессент советовал президенту США Дональду Трампу не принимать Зеленского в Овальном кабинете до подписания соглашения по редкоземельным металлам.

«Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя, как мистер Бин под крэком»», — говорил Бессент, согласно выдержкам из книги.

Книга поступит в продажу по всему миру 23 июня.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что Трамп ненавидит коричневую обувь и в Белом доме в целом строгий дресс-код. Зеленский не раз его нарушал. На саммите G7 он появился на встрече с Трампом в черных кроссовках.