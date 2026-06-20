Вэнс раскрыл правила строгого дресс-кода в Белом доме
Вэнс рассказал о введенных Трампом правилах дресс-кода в Белом доме
Президент США Дональд Трамп ненавидит коричневую обувь, поэтому некоторым членам кабинета министров лично купил черные ботинки и заставил изменить стиль одежды. Подробности секретного дресс-кода Белого дома раскрыл американский вице-президент Джей Ди Вэнс в подкасте ведущего Fox News Шона Хэннити.
Он пояснил, что Трамп требует от чиновников уважения к месту работы, которое должно проявляться в том числе и во внешнем виде.
«У президента есть определенное представление о том, что вы должны уважать Белый дом — учреждение, где вы работаете. И один из способов добиться этого — строгий костюм», — заявил Вэнс.
Вице-президент США подчеркнул, что Трамп сам всегда появляется на публике только в темно-синем костюме, строгом галстуке и черных туфлях. Если он увидит коричневую обувь, то устроит выволочку.
Вэнс напомнил скандал с украинским лидером Владимиром Зеленским, который пришел в Белый дом в одежде-милитари. Он добавил, что президент Украины стал не первым, кого раскритиковал Трамп.
По его словам, под раздачу главы государства попадал и его сын Дональд Трамп — младший, явившийся на траурную церемонию в память о жертвах теракта 11 сентября в рубашке с расстегнутым воротником.