Вэнс раскрыл правила строгого дресс-кода в Белом доме

Он пояснил, что Трамп требует от чиновников уважения к месту работы, которое должно проявляться в том числе и во внешнем виде.

«У президента есть определенное представление о том, что вы должны уважать Белый дом — учреждение, где вы работаете. И один из способов добиться этого — строгий костюм», — заявил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что Трамп сам всегда появляется на публике только в темно-синем костюме, строгом галстуке и черных туфлях. Если он увидит коричневую обувь, то устроит выволочку.

Вэнс напомнил скандал с украинским лидером Владимиром Зеленским, который пришел в Белый дом в одежде-милитари. Он добавил, что президент Украины стал не первым, кого раскритиковал Трамп.

По его словам, под раздачу главы государства попадал и его сын Дональд Трамп — младший, явившийся на траурную церемонию в память о жертвах теракта 11 сентября в рубашке с расстегнутым воротником.