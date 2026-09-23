Испания откажется от поставок российского сжиженного природного газа, несмотря на действующие долгосрочные контракты. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес на площадке аналитического центра Atlantic Council*, сообщил ТАСС .

«У некоторых испанских компаний есть контракты на поставку СПГ, заключенные много лет назад: это долгосрочные соглашения. Такие вопросы не решаются в последний момент — речь идет о десятилетиях сотрудничества. И, конечно, мы будем соблюдать новые санкционные меры», – сказал министр.

Альбарес отметил, что Испания располагает одними из крупнейших в Европе мощностями для хранения и переработки СПГ. По его словам, страна способна помочь другим государствам региона получать газ от поставщиков, которых Мадрид считает надежными, включая США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские государства, отказавшись от российских энергоресурсов, намеренно пошли на шаг, который приведет к негативным последствиям для их собственной экономики.

*Организация признана нежелательной в России.