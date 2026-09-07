Европа выбрала страдание: Лавров пошутил об отказе ЕС от российского газа

Лавров сравнил отказ Европы от российского газа с харакири

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ европейских стран от российских энергоресурсов сознательным решением, которое наносит ущерб им самим. Об этом он заявил во время выступления в МГИМО, его слова привел «Коммерсант» .

«В ситуации, когда Европа сама делает харакири и выбирает страдать, мы стали продавать энергоресурсы тем, кто надежен», — отметил министр.

Лавров добавил, что европейские покупатели после сокращения поставок российского трубопроводного газа вынуждены обращаться к более дорогому американскому сжиженному природному газу.

Глава МИД напомнил, что цена американского СПГ для европейского рынка может достигать 800–900 долларов за тысячу кубометров.

«Если Европа хочет покупать американский сжиженный природный газ по 800–900 долларов за тысячу кубометров, что мы можем поделать?» — задался он вопросом.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер описал запасы газа в Евросоюзе фразой: «Будет зима».